Bucaspor'da Mehmet Manisaspor Yolunda

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'un orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak'a TFF'1 inci Lig temsilcisi Manisaspor deneyimli futbolcuyu Bucaspor'dan resmen istediği belirtildi. Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın Bucaspor'da görev yaptığı dönemde hem altyapıdan hem de A takımından öğrencisi olan Mehmet'te ısrarcı olduğu ifade edilirken, Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı'nın bu oyuncunun bonservisi için 650 bin TL istediği öğrenildi.



Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği, rakamda uzlaşma sağlanması halinde Mehmet İncebacak'ın Manisaspor'la sözleşme imzalayacağı bildirildi.



Futbola 2003 senesinde Narlıdere Belediyespor'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2007'de Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görmeye başladı. Ardından 2009'da Beşiktaş altyapısına transfer olan oyuncu 2010 yılında döndüğü Bucaspor'da profesyonelliğe adım attı.



Sarı lacivertli formayı Süper Lig'de 4, TFF 1'inci Lig'de 103, 2'nci Lig'de de 27 kez giyen Mehmet, 10 gol attı.









- İzmir