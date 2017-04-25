Buca Zabıtası sağlıksız ürüne geçit vermiyor

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Buca Göksu Mahallesi'nde pasta ve tatlı üretimi yapan imalathaneye şok operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, insan sağlığı açısından tehlike oluşturan yaklaşık 160 kilo yaş ve kuru pasta ve lokumun yanında 24 kilo el yapımı meyve suyu, kuru yemiş ve pasta üretim malzemesi ele geçirdi. İşletmenin sağlıksız ürünlerine el koyup imha eden ekipler, firma yetkilisi ve işyeri hakkında işlem başlattı.

Buca Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Buca Göksu Mahallesi'nde pasta ve unlu mamul üretimi yapan bir imalathaneye yaptığı şok operasyonda sağlıksız koşullarda üretilen kilolarca gıda maddesi tespit etti.

Suriye uyruklu A.Ö tarafından ruhsatsız işletilen pasta ve unlu mamuller imalathanesinde yapılan denetimde yaklaşık 160 kilo tatlı- kuru pasta, kaymak ve lokum ele geçirilirdi. İmalathanede kapsamlı inceleme yapan ekipler yaklaşık 24 kilo el yapımı meyve suyu, 14 kilo hamur, 7 kilo kuruyemiş ve kilolarca pasta yapım malzemesi tespit etti.

Temizlik ve hijyen koşullarını sağlamadan ruhsatsız olarak üretim yapılan, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturan imalathanedeki ürünlere el koyan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, işletme hakkında yasal işlem başlatırken, sağlıksız koşullarda üretilen ürünler imha edildi.