BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ GENÇ İLETİŞİM TASARIMCILARINI ARIYOR

'İnsan hayatında iletişim tasarımının önemini en iyi ben anlatırım' diyen gençlerin videolarıyla yarışacağı Sarımsak Yarışması için son başvuru tarihi 20 Mayıs.

Beykoz Üniversitesi Türkiye'nin genç iletişim tasarımcısı adaylarını yarışmaya çağırıyor. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen 'Bu sarımsağı tasarlasak da mı satsak, tasarlamasak da mı satamasak?' başlıklı İletişim Tasarımı Yarışması, "İletişim tasarımının hayattaki önemini en iyi ben anlatırım" diyen gençleri bekliyor.

Yarışmanın Konusu

'Bu sarımsağı tasarlasak da mı satsak, tasarlamasak da mı satamasak?' başlıklı yarışmada, katılımcılar, iletişim tasarımının insan hayatındaki yeri ve önemini vurgulamak üzere, ürün olarak sarımsağı alıp; grafik tasarım, kısa film, fotoğraf, kolaj gibi çeşitli yöntemler kullanarak bizlere;

Sarımsaksız bir yaşamın yaşam olmadığını anlatacak,

'dünya bir yana sarımsak bir yana' dedirtecek,

gecenin bir saati sarımsak yemek için yatağından kaldırtacak,

bugüne kadar sarımsağı hor gördüğü için pişmanlık duydurtacak,

Sevgililer Günü'nde hediye olarak sarımsak aldırtacak,

videolarını tasarlayacaklar ve YouTube sayfalarına yükleyecekler.

Nasıl Katılacaklar?

16-22 yaş arasında lise öğrencisi ya da mezunu gençlerin katılabileceği yarışmaya gönderilecek eserlerin, yarışmacı tarafından bizzat çekilmiş, jenerik dahil en fazla iki dakika uzunluğunda olması gerekiyor. Üniversitenin seçici kurulunun başvuruları değerlendirmesinin ardından iletişim tasarımının önemini en iyi anlatan video belirlenecek.

Kazananları Büyük Ödüller Bekliyor

İletişim Tasarımı Yarışması'na başvurular, Beykoz Üniversitesi'nin web sitesindeki başvuru formunun doldurulması suretiyle 20 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek. Yarışmanın kazananları, 29 Mayıs Pazartesi günü Beykoz Üniversitesi'nin web sayfası, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından duyurulacak.

İletişim Tasarımı Yarışma birincisine Samsung P580 tablet, ikincisine Samsung T560 tablet, üçüncüsüne ise Fujifilm Instax Neo 90 Brown kamera ödül olarak verilecek.