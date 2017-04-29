Bu Ortaklık Kuzey Ege'ye Canlılık Getirir

İzmir'in Bergama ve Dikili İlçeleri ile Midilli'nin girişimleriyle başlatılan ortaklıkla ilgili görüş belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Sağlıklı yürütülürse bu ortaklık kuzey ege turizmine canlılık getirir" dedi.

Bergama ve Midilli Ticaret Odaları'nın da bu projede başından bu yana büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Gönenç; "Bergama Belediyesi'nin, Bergama Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğü 'Bergama Seni Çağırıyor' projesini 4'üncü kez 31 Mart tarihinde başlattık. Projenin amacına uygun olarak İzmir'den ücretsiz otobüs seferleri düzenlendik. Konak ve Karşıyaka olmak üzere iki noktadan hareket eden misafirler, 8 saatlik bir gezi programı ile Bergama'yı gezip görme fırsatı yakaladı. Daha sonra İzmirlilerin dışında İstanbulluları da Bergama'ya çağıran ek bir proje ürettik. Proje kapsamında İstanbul ve körfez bölgesinde hizmet veren İDO seferlerine reklam filmi hazırlattık. 40 saniyelik tanıtım filmi 53 gemide ve 1000 üzeri ekranda gösteriliyor. Tüm iç ve dış hatlarda 500 spot halinde gösterilen tanıtım filmi günde 500 bin yolcuya ulaşıyor. Bu çok önemli bir rakam" dedi.

BİR DESTİNASYON İKİ ÜLKE

Projenin üçüncü ayağının da Midilli ve adalar tarafından gelecek olan turistlerin kolay ulaşımını sağlamak olduğunu anlatan Başkan Gönenç; "Bu projenin üçüncü ayağını da Midilli'den yapılacak seferlerle turistlerin Bergama'ya gelebilmesini sağlayabilme üzerine oluşturduk. Bergama Dünyanın 999, Türkiye'nin 13, İzmir'in ise ilk UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilçesi. Ulaşım ile ilgili Midilli'den de talepler vardı. Bu proje gerçekleşti. Proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri başlatıldı. Turizm fuarlarında 'Bir Destinasyon İki Ülke' sloganı kullanılması kararlaştırıldı. Bu proje sadece Bergama'ya değil Dikili başta olmak üzere Kuzey Ege turizmine katkı sağlar" dedi. Başkan Gönenç; "Bu projede tüm emeği geçenlere özellikle de ortak çalışma katkısından dolayı Bergama Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum" dedi.

Proje ile artık Bergama'da bulunan antik kente turistlerin daha kolay ulaşımı sağlanacak. Gelen turistler Bergama ve Dikili'de alışveriş yapabilme olanağı bulabilecekler. Aynı şekilde Türkiye üzerinden gelen turistlerde Midilli ve diğer Yunan Adalarına kolayca ulaşabilecekler.

BAŞKONSOLOS ARGİRA PAPOULİA'DAN ZİYARET

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argira Papoulia bu ilişkilerin gelişmesinden katkısından dolayı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bergama Belediyesi Başkanlık Makamında ki ziyarette konuşan Başkonsolos Papoulia; "Uzun zamandır Bergama'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Burası çok güzel ve tarihi bir ilçe. Bergama'nın bu güzelliklerinin Yunanistan'da duyulmasını istiyorum. Dikili-Midilli arasında başlayacak olan deniz seferlerinin ilçeye fayda sağlamasını temenni ediyorum. Bu konuda üzerime düşeni yapacağım. Görev sürem boyunca her iki ülke arasında dostluk ilişkilerinin, ekonomik birlikteliğin artması için çaba harcayacağım" dedi. Daha sonra Başkan Gönenç Başkonsolos Papoulia'ya Bergama'nın tarihi ve turistlik yerlerini gezdirdi.

