Bu Kadınlar Erkeklere 'Taş' Bırakmıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde uygulamaya koyduğu Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Muğla'da, her yıl binlerce işsiz vatandaş iş ve meslek sahibi oluyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçe merkezi ve 13 mahallesinin yollarının tamamı kilit parke taşı ile süslenirken, 2 yılda döşenen 100 bin metrekare kilit parke taşının tamamını kadınlar döşedi.



Toplum Yararına Programı kapsamında iki yıldır Çalışma ve İŞKUR Muğla İl Müdürlüğünden işçi alan Muğla'nın Kavaklıdere Belediyesi, iki yılda Kavaklıdere'nin ilçe merkezi ve 13 mahallesine kilitli parke döşemesi gerçekleştirdi. Geçen yıl 30 bin metrekare parke döşenirken, bu yıl da 70 bin metrekare kilitli parke döşemesinin hedeflendiği Kavaklıdere'de parke döşemesinin tamamını kadınlar yaptı.



13 mahallenin kilit parkesini kadınlar döşedi



Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, İŞKUR'dan Toplum Yararına Programı kapsamında aldıkları işçilere parke taşı döşeme, sokakların badanası ve temizliği için iş verdiklerini söyledi. Karataş, "Şu anda Belediyemizde İŞKUR kanalıyla gelen işçi sayısı 60 kişi. İşe ihtiyacı bulunan yöremizdeki her aileden bir kişi alıyoruz. Belediyemizin hemen hemen her biriminde Toplum Yararına Programı kapsamında çalışan işçi kardeşlerimiz var. Bayanlar çoğunlukla sokak ve cadde temizliği konusunda çalışmak istemiyor. Parke taşı döşemek isteyen bayanlar buraya geliyor. Bu bayanların hepsi usta ve ustabaşı oldu. Ölçümlerini ve terazilerini kendileri tutuyor. Biz sadece kontrol için geliyoruz. Geçen yıl 30 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Bu sene hedefimiz 70 bin metrekare. Kavaklıdere'nin 13 mahallesinde kilit parke taşı oymayan mahalle kalmayacak" dedi.



"2 bin 300 vatandaşımız istihdam edildi"



Çalışma ve İŞKUR Muğla Müdürü İlyas Sarıyerli, Toplum Yararına Programının vatandaşların lehine olan bir program olduğunu belirterek, "Bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarımızda da işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ya da talebin olduğu dönemlerde belli sürelerle vatandaşlarımızı istihdam ettiğimiz bir model. İlimiz genelinde milli eğitim, orman, belediyelerimizde, kaymakamlıklarımız bünyesinde 2 bin 300 vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Bu vatandaşlarımız arasında kadınlar, engellilerimiz ve 35 yaş üstü bireylerimiz önceliklidir. Kavaklıdere ilçemizde de belediye bünyesinde değişik yerlerde çalışan kadınlarımız var. Bunlardan bir kısmı kilit parke taşı döşüyor. Kadınlarımız kilit parke taşı döşemekten son derece memnun. Asgari ücret üzerinden ücret alırlar ve SGK primleri ve diğer vergiler Bakanlığımız, yani devletimiz tarafından karşılanır. Hem vatandaşlarımız istihdam edilmiş oluyor, hem kamu kurum ve kuruluşlarımız buradan faydalanmış oluyorlar. Hem de ekonomik bir kazanç elde etmiş oluyorlar" dedi.



Çocuklarını okutuyorlar



Kilit Parke döşeyen kadınlar işlerini severek yaptıklarını açıklarken, "İki yıldır Kavaklıdere ilçesinde kilit parke taşı döşüyoruz. İlk başta erkek işi dediler ama kadınların da bu işi başarabileceğini gösterdik. Zor değil, basit bir iş ve alıştık. Erkek yapacak diye bir şey yok. Bu iş bizim için de iyi oldu. Kazandığımız para ile evin ihtiyaçlarını elektrik, su telefon faturalarını ödüyoruz. Çocuklarımız okuyor onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaptığımız işten çok memnunuz. Keşke yıl 12 ay sürse işimiz. Böyle fırsat elimize bir defa geçer. İş-Kur'un bu programının devamını istiyoruz. Bu konuda başta hükümetimizden, bakanımızdan talep ediyoruz. Hükümetimiz sağ olsun. Bize bu konuda destek çıktı. En azından meslek sahibi olduk. Bu programın bundan sonra da devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kaydetti. - MUĞLA