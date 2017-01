Bu Kadar Yüksek Bes Teşviki Dünyada Yok"

KADİR YILDIZ - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin, "100 lira yatırıyorsunuz, 25 lira alıyorsunuz, bir de bu yatırım aracında değerleniyor, yüzde 10 da bunu koysanız 135 lira oluyor. Bu fırsat dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın her tarafında teşvikler var ama yaptığımız araştırmalarda bu kadar yüksek teşvike Türkiye'den başka ülkede rastlamadık." dedi.



Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'e otomatik katılımın yeni yıl itibarıyla başladığını anımsattı.



Türkiye'de BES'in 2003 yılından beri uygulandığını kaydeden Eroğlu, 2003-2016 yıllarında 6,5 milyon katılımcının sisteme dahil olduğunu, 60 milyar liralık fon oluştuğunu söyledi.



"14 milyon kişinin sisteme otomatik olarak girmesini bekliyoruz"



Çeşitli ülkelerde BES'e otomatik katılımın uygulandığını anlatan Eroğlu, "Dünyada uygulamalar farklı farklı yapılıyor. Genellikle sisteme girmek zorunlu, çıkmak da şarta bağlı. Hükümetimiz bu konuda çalışanlara tercih hakkı getirdi. Girmek zorunlu, çıkmayı serbest bıraktı. Çalışanların sistemden çıkmasını tavsiye etmiyoruz. Bu büyük bir fırsat, yüzde 3 çalışan maaşından kesinti olacak ama karşılığında devlet yüzde 25 katkı verecek. Bin lira da bonus verecek. Bu, tasarrufun düşük olduğu ülkemizde insanlar için çalışma hayatı sonunda ciddi bir tasarruf imkanı olacak." şeklinde konuştu.



Eroğlu, "Büyük rakamlar ayırmadan damlaya damlaya yıllar sonra önemli bir birikiminin ortaya çıkacağını" belirterek, şu anda bin ve üzerinde çalışanı olan şirketlerin sisteme dahil olduğunu bildirdi.



Türkiye'de bin ve üzeri çalışana sahip şirketlerde istihdam edilenlerden 2,2 milyon kişinin sisteme otomatik olarak girmesini beklediklerini anlatan Eroğlu, "Nisan ayında kamu çalışanlarının bir bölümü girecek. Kademeli şekilde 2019'a kadar tüm çalışanlar sisteme dahil olacak. Toplamda 14 milyon kişinin sisteme otomatik olarak girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Dünyada böyle teşvik yok"



Eroğlu, BES'le ilgili asgari ücretli kişiler için yaptıkları çalışmalara da değinerek, şöyle konuştu:



"Şu anda ödeyecekleri miktar ayda yaklaşık 50 lira. Bu şekilde ödeyip 20 yıl sistemde kalırsa emekli olduğunda yaklaşık 100 bin liralık birikime ulaşabiliyor. Emeklilikte böyle bir rakamın olması muazzam bir olay. Emeklilikte bu her şeye ilaç olabilir. Devletimizin de yüzde 25'lik teşviki büyük bir fırsat olarak görüyoruz. 100 lira yatırıyorsunuz, 25 lira alıyorsunuz, bir de bu yatırım aracında değerleniyor, yüzde 10 da bunu koysanız 135 lira oluyor. Bu fırsat dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın her tarafında teşvikler var ama yaptığımız araştırmalarda bu kadar yüksek teşvike Türkiye'den başka ülkede rastlamadık. Bunu tavsiye ediyoruz. Emeklilerimizin yüzde 30'u tekrar çalışmak zorunda kalıyor. Emekli gelirlerinde 42. sıradayız. Emeklilerimizin gelirleri düştüğü için o gelirleri kompanse edecek bir tasarruf imkanının kullanılması gerekiyor."



Dünya nüfusunun yaşlanmayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Eroğlu, bu durumun ülkelerin makro ekonomik dengeleri açısından aktif-pasif rasyosunu olumsuz etkilediğini kaydetti.



Eroğlu, devletlerin sosyal güvenlik harcamalarında bunun risk oluşturduğunu da vurgulayarak, bu nedenle hükümetlerin emeklilik yaşını ileriye atarak maaşları azalttığını söyledi.