Bruma, Galatasaray ile Sözleşme Uzatmak İstiyor

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Armindo Bruma, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek, kontrat uzatmak istediğini söyledi.



Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bruma, yaşanan terör olaylarına değinerek, "Türkiye'de gerçekleşen olaylardan dolayı çok üzgünüm. Bütün desteğim ve dualarım Türk halkıyla." dedi.



Yeni sözleşme konusunda menajeriyle Galatasaray Kulübü yetkililerinin görüştüğünü aktaran 22 yaşındaki futbolcu, "Menajerimle kulüp arasında bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki günlerde de oturulup konuşulacak. Kontrat şartları da beni mutlu ederse uzatmaktan yana bir sorunum olmaz." diye konuştu.



Adının Avrupa kulüpleriyle anıldığının söylenmesi üzerine Bruma, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu tip ilgilerin olması bir futbolcunun ruhunu okşuyor. Avrupa'dan bu tip ilgilerin olduğunu duymak beni mutlu ediyor ama burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray ile bir yıl daha kontratım var. Galatasaray'dan bir yenileme teklifi gelirse mutlu olurum ve seve seve kabul ederim. Yurt dışından da cazip bir teklif gelirse, benim için de uygun bir teklif ise oturulur ve değerlendirilir." ifadelerini kullandı.



Bruma, hangi ligde futbol oynamayı amaçladığının sorulması üzerine, "Şu an için bu konu hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Tamamen odaklandığım Türkiye, Galatasaray ve şampiyonluk. O yüzden İtalya, İngiltere, İspanya veya başka bir ülke söylemem doğru olmaz." şeklinde görüş belirtti.



"Geliştirmem gereken birçok konu var"



Genç bir oyuncu olduğunu vurgulayan Portekizli yıldız, geliştirmesi gereken birçok konu bulunduğunu dile getirdi.



Bruma, takımın deneyimli oyuncularından öğrendiği şeyler olduğunu anlatarak, "Daha çok genç bir oyuncuyum. Mutlaka geliştirmem gereken birçok konu var. En büyük avantajlarımdan biri, takımda çok deneyimli oyuncuların olması. Sneijder, Podolski, Selçuk İnan gibi birçok tecrübeli arkadaşımız var. Onlardan da her gün bir şeyler öğreniyorum." açıklamasında bulundu.



"Hedefimiz şampiyonluk"



Bruma, Spor Toto Süper Lig'in zorlu olduğunu belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye liginde çok ciddi takımlar var. Çok zor maçlar oluyor. Önümüzde de uzun bir periyot, şampiyonluk için başka takımlar var. Sadece bir takımı en büyük rakibimiz olarak göstermek çok doğru olmaz." diye konuştu.



Sakat futbolcuların çokluğunun antrenmanları etkilemediğini kaydeden 22 yaşındaki hücum oyuncusu, "Olumsuz anlamda etkilemiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakatlığı olanlar umarım bir an önce düzelir. Önemli bir lig maçı bizi bekliyor. Onun haricinde transfer dönemindeyiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da olabilir. Ben de o maçta mücadele etmek isterdim ama olamayacağım. Mutlaka birisi çıkıp, o formayı en iyi şekilde terletecektir." ifadelerini kullandı.



"Birazcık bencil davranmış olabilirim"



Bruma, Süper Lig'de yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçında pas vermediği için tartıştığı Yasin Öztekin ile arasında sorun olmadığını söyledi.



Aytemiz Alanyaspor maçında Yasin Öztekin ile pas konusunda girdikleri diyalogla ilgili konuşan Bruma, şunları kaydetti:



"Bu tür şeyleri çok fazla kafamıza takmıyoruz. Yasin beni çok seviyor, ben de Yasin'i çok seviyorum. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. O günkü maçta gol atmayı çok istiyordum. O yüzden birazcık bencil davranmış olabilirim. Ondan önceki ve sonraki maçlarda birbirimize yaptığımız asistler var. Bireysel anlamda kesinlikle aramızda bir sıkıntı yok. Sadece o gün maçta gol atma isteğimden kaynaklandı."



Bruma, Eren Derdiyok'a yeterince orta gönderilmediği yönündeki bir soru üzerine ise, "Eren, pivot santrfor. Mutlaka birçok ortaya ihtiyaç duyuyor. Pozisyonu bulduğum zaman bunu yaptığımı düşünüyorum. Bazen sorumluluk alıp kendim gidiyorum, bazen ise orta yapıyorum. Bu anlamda egoist biri olmadığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Çin piyasası çok etkin olmaya başladı"



Galatasaraylı futbolcu, Çin ligi takımlarının transfere büyük yatırımlar yaptığına değinerek, "Çin piyasası çok etkin olmaya başladı. Çok önemli isimler, ciddi rakamlara gidiyor. Onlar da kendi liglerini daha değerli hale getirmek için önemli isimlerle anlaşıyor. Bu, oyuncunun hedefleriyle alakalı. Eğer Çin'e gitmek daha makulse, gidilebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Sosyal medya uygulaması Instagram'da yanlış fotoğraf paylaştığının hatırlatılması üzerine gülme krizine giren Bruma, "Aslında kendi yaptığım bir şey değildi. Cavanda'nın oyununa geldim. Benim koyduğum bir fotoğraf değildi." diyerek sözlerini tamamladı.