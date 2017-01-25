Brezilya'da Mahkumlar Cezaevini Ateşe Verdi: 60 Kişi Firarda





Brezilya'da bir hapishanede yaşama koşullarını protesto eden bir grup binayı ateşe verdi. İsyan sırasında 60 mahkum kaçtı.



Sao Paulo'ya 350 kilometre mesafedeki Bauru'da bulunan hapishanede çıkan yangın sırasında firar etmeye çalışan 79 kişi ise güvenlik güçlerince yakalandı.



Ülkede geçtiğimiz hafta sonu bir başka hapishanede karşıt gruplar arasında çıkan kavgada 26 kişi hayatını kaybetti.



Ocak ayının başından bu yana da benzer olaylarda en az 160 kişi can verdi.



Son olayın yaşandığı Noe de Azevedo cezaevinin bin 100 kapasitesi olduğu ancak burada bin 400 suçlunun kaldığı belirtiliyor.



Brezilya dünyada en cezaevindeki mahküm sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda. Ülkede 622 binden fazla kişi demir parmaklıkların ardında bulunuyor.



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Tags: cezaevini firarda verdi: Cezaevi mahkumlar Ayaklanmalar ve kargaşalar Brezilya kişi Brezilyada ateşe Gepost: 24 januari 2017