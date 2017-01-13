Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fahri Özgür (52) yönetimindeki 11 DT 304 plakalı tır, Çortuk Mahallesi kavşağında Yakup Çelik (31) idaresindeki 26 RP 914 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bozüyük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
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