Bozüyük'te Bebek Emzirme ve Bakım Kabini

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe merkezine yerleştirilen bebek emzirme ve bakım kabini hizmete sunuldu.



Yapılan kabini inceleyen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Hal Meydanı'na yerleştirilen bakım kabininin annelerin hayatını kolaylaştıracağını söyledi.



Diğer kabinlerin ise Yeşilkent Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı ve 4 Eylül Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'na yerleştirileceğini aktaran Avcıoğlu, "Kartlı giriş yapılacak kabinler için giriş kartları ücretsiz olarak AK Masa'dan temin edilebilecek. Bu kabinler sayesinde çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkan ya da parklara giden anneler, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için eve gitmek zorunda kalmayacaklar. Emzirme kabinleri, malzemeleri ile beraber oldukça modern ve son derece çağdaş bir uygulama. Annelerimize hayırlı olsun." diye konuştu.