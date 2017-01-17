Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

Bozdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

Bozdağ, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayacak.

Bakan Bozdağ'ın gündeme ilişkin açıklamaları AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.

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