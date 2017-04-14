Böyle Sevgi Ne Duyuldu Ne Görüldü

Hollanda'da yaşayan Atalay Atlam, her hafta aşığı olduğu Sarıyerspor'un maçlarını takip etmek için Türkiye'ye geliyor.



Doğuştan spastik engelli olan 26 yaşındaki Atalay Atlam, 15 günde bir aileden birini yanına alarak Sarıyerspor'un maçlarını izlemek için Türkiye'ye geliyor. 2. Lig takımlarından Sarıyerspor nereye maça giderse Atalay da Hollanda'dan uçağa atlayıp soluğu orada alıyor. Ailesi 18 yıl önce İstanbul'dan Hollanda'nın Helmond, şehrine taşınan 26 yaşındaki Atalay Atlam, 15 günde bir İstanbul'da bulunan akrabası tüm yol masraflarını karışlıyor. Hazırladığı taktiği maç öncesinde sahaya girerek futbolculara aktaran Atalay, futbolcular maç öncesi ısınırken kaleme aldığı notlarını futbolculara aktarıyor. Futbolcular da onun verdiği taktikleri yanına gelerek dikkatlice dinliyor. Daha sonra maçı izlemek için tribüne geçen Sarıyerspor aşığı genç takım maçı kazanırsa sevinçten havalara uçuyor. Takımın maçı kaybettiği haftalarda üzüntüden gözüne uyku girmeyen genç, Sarıyerspor ile yatıp kalkıyor. En son İnegölspor-Sarıyerspor maçını izlemek için Bursa'ya gelen Atalay, maç öncesi sahaya inerek futbolculara hazırladığı taktikleri saha kenarından aktardı. Daha sonra maçı izlemek için tribüne çıktı. Sarıyerspor'un son dakikada yediği golle İnegölspor'a yenilmesi üzerine kahrolan Atalay, Hollanda'ya geri döndü.



Sarıyerspor Genel Müdürü Şeref Ayer, "Atalay, 15 günde bir mutlaka Sarıyerspor'un maçlarını izlemek için Hollanda'dan Türkiye'ye geliyor. İç saha ve deplasman fark etmiyor. Tüm illere gelerek Sarıyerspor'un maçlarının izliyor. Maç öncesi saha içine inen Atalay, hazırladığı taktikleri Sarıyersporlu futbolculara aktarıyor. Futbolcular da onu dikkatlice dinleyip taktikleri alıyor. Atalay Sarıyerspor, hastası biz onu kulüp olarak çok seviyoruz. Ona forma hediye ettik. 15 günde bir akrabasını da yanına alarak Türkiye'ye gelip Sarıyerspor'un maçlarını takip ediyor. Masraflarını ise İstanbul'da bulunan akrabası Bayram Hayri Tartık karşılıyor. Atalay'ın ailesi İstanbul'dan 18 yıl önce Hollanda'nın Helmond şehrine taşındı. Atalay'ın babası orada özel bir firmada uluslararası tır şoförlüğü yapıyor.



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