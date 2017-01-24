Boyabat'ta Trafik ve Asayiş Denetimleri

Boyabat ilçesinde, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.İlçenin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde bazı araçlarda arama yapıldı ve sürücüleri ehliyet kontrolünden geçirildi. Kontrollerde suç unsuru taşıyan herhangi bir olayla karşılaşılmazken denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için artarak devam edeceği kaydedildi.