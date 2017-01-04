Boyabat Kaymakamı Aksoy Açıklaması

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, "Bu güzel ilçeye hizmet etme gayretinde olacağız." dedi.



Kaymakam Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada Boyabat'ta yeni göreve başladığını anımsatarak,"İnsanın en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır anlayışı içinde, devletin millet için olduğunu bilerek her zaman vatandaşlarımızı çalışmalarımızın merkezinde tutup, onların talep ve ihtiyaçlarına göre bu güzel ilçeye hizmet etme gayretinde olacağız." dedi.



Aksoy, ilçede huzur ve güvenliğin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, eğitim, sağlık ve tüm kamu hizmetlerinin etkin sunumu başta olmak üzere, vatanımız için evlatlarını seve seve feda etmiş şehit ve gazilerimiz, yaşlılarımız, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, engellilerimiz her zaman birinci önceliğimiz olacaktır."