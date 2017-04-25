Boya Saçı Yakar mı? Yanan Saç Eski Kalitesine Ne Zaman Ulaşır?

Boya saçı yakar mı? Yanan saç eski kalitesine ne zaman ulaşır? sorusunu, Saç Tasarımcısı ve Kuaför olan Fırat Can, cevapla.tv izleyenleri için, yanıtladı.

Boya saçı yakar mı? Yanan saç eski kalitesine ne zaman ulaşır? sorusunu, Saç Tasarımcısı ve Kuaför olan Fırat Can, cevapla.tv izleyenleri için, yanıtladı.

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Kuaför, Zam