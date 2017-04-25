Boya saçı yakar mı? Yanan saç eski kalitesine ne zaman ulaşır? sorusunu, Saç Tasarımcısı ve Kuaför olan Fırat Can, cevapla.tv izleyenleri için, yanıtladı.
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