Bosna'daki Osmanlı Eserleri Için Yeni Iş Birliği
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te yürütülecek yeni çalışmalara ilişkin, "İmzalanan protokollerle bundan sonraki dönemde yapmayı tasarladığımız üç işimiz var. Bunlar, Tuzla Behram Ağa Camisi, Tesanj Ferhat Bey Camisi ve Fojnica Müderris Şaban Efendi Medresesi. Protokolleri imzaladık.
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te yürütülecek yeni çalışmalara ilişkin, "İmzalanan protokollerle bundan sonraki dönemde yapmayı tasarladığımız üç işimiz var. Bunlar, Tuzla Behram Ağa Camisi, Tesanj Ferhat Bey Camisi ve Fojnica Müderris Şaban Efendi Medresesi. Protokolleri imzaladık. İnşallah çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız." dedi.
Saraybosna'daki "Vakıf Günleri" açılış töreni, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlendi. Törene, Vakıflar Genel Müdürü Ertem ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic katıldı.
Törende Ertem ile Zajimovic arasında Fojnica şehrinde bulunan Müderris Şaban Efendi Medresesi, Tuzla'daki Behram Ağa Camisi ile Tesanj'daki Ferhat Bey Camisi'nin restorasyonuna yönelik yürütülecek üç projeye ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.
Adnan Ertem, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, vakıf günlerinin açılışında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yeni hayırlı işlerin temelini de attıklarını dile getirdi.
Bosna Hersek'te 2013'ten bu yana aktif olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Ertem, halihazırda devam eden yatırımların toplam bedelinin 80 milyon lira, yani 40 milyon Konvertibl Mark'a (KM) ulaştığını bildirdi.
Genel Müdür Ertem, şimdiye kadar İsa Bey Hamamı ile 23 Nisan Pazar günü açılışı gerçekleştirilecek Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyonuna yönelik iki projenin tamamlandığını belirterek, Foça'daki Alaca Camisi, Çayniçe Sinanbey Camisi'nde halihazırda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Üç yeni projeye başlanacak
Konuşmasında "Vakıf Günleri" kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Zajimovic ile imzalanan protokol hakkında da bilgi veren Ertem, şunları kaydetti:
"İmzalanan protokollerle bundan sonraki dönemde yapmayı tasarladığımız üç işimiz var. Bunlar, Tuzla Behram Ağa Camisi, Tesanj Ferhat Bey Camisi ve Fojnica Müderris Şaban Efendi Medresesi. Protokolleri imzaladık. İnşallah çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız.
Buraya geldiğimizde elimiz dolu gelelim diye üç tane işimizin ihalesini yapmıştık, onların yer teslimini de bugün yapacağız. Bunlardan birisi, yarın taş koyma merasimini yapacağımız Banja Luka'daki Arnavudiye Camisi. Bir diğeri Başçarşı Camisi ve yarın yine inşallah Travnik Alaca Camisi. Bunların da ihaleleri yapıldı, yer teslimlerini inşallah gerçekleştireceğiz."
"Osmanlı'dan intikal eden bütün vakıfların temsilcisi olduğumuzu düşünüyoruz"
Adnan Ertem, genel müdürlük olarak camilerin restorasyonunun yanı sıra Bosna Hersek'te yeni inşaatlar yaptıklarını, gıda yardımında bulunduklarını ve maddi durumu yetersiz olan hasta vatandaşların tedavisini İstanbul'daki Bezmi Alem Valide Sultan Gureba Hastanesinde gerçekleştirebildiklerini aktardı.
Bosna Hersek'i İslam birliği içerisinde bir bütün olarak görmenin yanı sıra vakıf camiası altında da bir bütün olarak gördüklerini ve Türkiye'de neler yapılıyorsa burada da aynı uygulamaları yürüttüklerini vurgulayan Ertem, "Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Osmanlı'dan intikal eden bütün vakıfların temsilcisi olduğumuzu düşünüyoruz. O nedenle Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz bütün faaliyetleri Osmanlı vakıflarının cari olduğu bütün ülkelerde yürütme imkanımızın olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
"Vakıflar aracılığıyla ortak bir medeniyet oluşturuyoruz"
Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic de Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Bosna Hersek'teki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin söz konusu yatırımları, Bosna Hersek İslam Birliği'nin bir zamanlar yalnızca hayalini kurabildiği değerde bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kadim ilişkilere değinen Husein Kavazovic, "Türk kardeşlerimizle olan dostluğumuzun, Fatih Sultan Mehmed'in bizleri tek çatı altında topladığı zamanlardan bu yana devam ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.
Vakıf geleneğinin Osmanlı döneminde ortaya çıktığını anımsatan Kavazovic, "Bizler, vakıflar aracılığıyla ortak bir medeniyet oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic ise vakıfların eski dönemlerde şehirlerin oluşmasında oynadığı role dikkati çekerek, "Bosna Hersek geçmişte vakıf ve hayırseverlerin ülkesiydi. Vakıflar, vaktiyle sosyal yaşamın her alanına destek sağlıyordu." dedi.
Yeni zamanların yeni vakıflara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Zajimovic, "Savaşta zarar gören vakıflardan geriye kalanın korunması, onarılması gerekiyor. Vakıflar İdaresi olarak bu yönde projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Vakıf Günleri etkinlikleri kapsamında Saraybosna, Banja Luka, Bosanska Gradiska, Jajce, Kiseljak ve Buzim şehirlerinde kitap tanıtımı, yuvarlak masa toplantıları, seminer ve sergiler de düzenlenecek.
Öte yandan, törenin ardından Vakıflar Genel Müdürü Ertem ve beraberindeki heyet, Osmanlı dönemine ait vakıf eserleri, çalışmaları genel müdürlük tarafından yürütülen yurt inşaatı, iş merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca, Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı merhum Aliya İzzetbegovic'in mezarını da ziyaret etti.