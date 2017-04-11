Boş arazide erkek cesedinin bulunduğu cinayetin ayrıntıları netleşti

Zanlılar yakalandı

Öldürdükten sonra cesedi atmak için geceyi beklemişler



GAZİANTEP - Gaziantep'te önceki gün boş bir arazide bulunan 17 yaşındaki erkek cesedinin ayrıntıları ortaya çıktı. Muhittin Y. isimli genç hırsızlık mallarını paylaşamadıkları için öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay önceki gün sabah erken saatlerinde Şahinbey ilçesi, Güzelvadi Mahallesinde bulunan boş bir arazide yaşanmıştı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte boş arazide bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, vücudunda darp izleri de bulunan genç erkek cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Gece yarısı operasyonla yakalandılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırma ve teknik takip sonucu cinayet zanlılarının adreslerine ulaşıldı. Önceki gece saat 03.00'da evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınan Halil K., Y.E. ve A.Y. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hırsızlık mallarını paylaşamamışlar

Gözaltında bulunan 3 şahsın alınan ifadelerinde, 6 gün önce evinden ayrılarak Halil K.'nın evinde kalan Muhittin Y.'nın, çaldıkları malları paylaşamadıkları için öldürüldüğünü itiraf ettikleri ileri sürüldü. Öte yandan Halil K.'nın yaşadığı bodrum katında akşam saatlerinde av tüfeği ile öldürülen Muhittin Y.'nin cesedinin ise gece sabaha karşı evden çıkarılarak boş araziye atıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğinde yapılan sorgulamanın ardından Y.E. ve A.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Halil K. ise yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.