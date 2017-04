Borussia Dortmund-Monaco Maçı Öncesindeki Patlama

Almanya Federal Başsavcılık Sözcüsü Frauke Köhler, 11 Nisan'da Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıyı düzenlemekle suçlanan Sergej W. adlı kişinin suç ortakları olduğu yönünde bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.



Köhler, Karlsruhe kentinde yaptığı açıklamada, olayla ilgili hem Alman hem de Rus vatandaşı olan 28 yaşındaki zanlının soruşturmasında bir dizi ipucuna rastlandığını belirterek, zanlının, hisseleri saldırı günü satın aldığını ve bu hisseleri satın alabilmek için on binlerce avroluk bir tüketici kredisi çektiğini bildirdi.



Zanlının saldırıyı borsada büyük miktarlarda kar etmek amacıyla düzenlediğini ve bu nedenle Borussia Dortmund kulübünün hisselerinin düşeceği ihtimaliyle saldırı günü hisse için düşük fiyattan alış emri verdiğini ifade eden Köhler, "Zanlının bunlardan elde edeceği kar, Borussia Dortmund hisselerinin düştüğü oranda artacaktı. Maksimum karının ne olacağını şu an için söyleyemeyiz. Federal Suç Dairesinin finans memurları bunu soruşturuyor." dedi.



Köhler, zanlının hazırladığı 3 patlayıcı maddeden hiçbirinde arta kalan bir şey olmadığı için bu maddelerin ne olduğunun araştırılmasının da zaman alacağına dikkati çekerek, "Bugünkü aramalar kapsamında, bazı iletişim araçlarına el koyduk. Şu ana kadar yaptığımız soruşturma kapsamında zanlıya yardımcı olan bir kişiye ya da suç ortaklarına rastlamadık. Yine de soruşturma boyunca bu olasılığı da göz önünde bulunduracağız." şeklinde konuştu.



Köhler, zanlının tutuklanması talebiyle bu akşam hakim karşısına çıkartılacağını, soruşturmanın sürmesi sebebiyle daha fazla ayrıntılı bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.



Patlayıcılar çalıların arkasında saklanmış



Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada da cinayete teşebbüs, bombalı saldırı düzenlemek ve tehlikeli şekilde adam yaralamakla suçlanan Sergej W'nin, 3 Nisan'da çektiği tüketici kredisi ile satın aldığı 15 bin adet Borussia Dortmund hissesinin 17 Haziran'a kadar geçerli olduğu belirtildi.



Saldırıda kullanılan patlayıcıların çalıların arkasına gizlenmiş olduğu ifade edilen açıklamada, patlayıcıların üzerinde, her birinin uzunluğu 70 milimetre, çapı 6 milimetre ve ağırlığı 15 gram olan metal demirlerin bulunduğu, bunlardan birinin olay yerine 250 metre uzaklıkta bulunduğu, bir diğerinin de takım otobüsünün güçlendirilmiş camını kırarak bir koltuğun başlığına saplandığı bildirildi.



Olay yerinde 3 yazılı kağıt parçası bulunduğu, terör örgütü DEAŞ adına yazılmış olan bu kağıt parçalarının sahte olduğundan hareket edildiği de açıklamada yer aldı.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Berlin'de yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmayı başarıyla yürüten polislere teşekkür ederek, bundan sonra olayın tümüyle aydınlatılmasının önemli olduğunu belirtti.



Maiziere, saldırının tüm ayrıntılarıyla doğrulanması durumunda, bunun çok çirkin sebeple yapılmış bir olay olacağının anlaşılacağını kaydetti.



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, güvenlik makamlarını başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu olayın ve nedenlerinin ayrıntılı şekilde aydınlatılmasını her şeyden önce Borussia Dortmund takımına borçluyuz." şeklinde konuştu.



Olayın iğrenç sebeplerden dolayı yapıldığını ifade eden Maas, "Zanlı, gerçekten de sadece para hırsıyla birçok insanı öldürmek istediyse, bu korkunç bir şey olur." şeklinde konuştu.



Sergej W'nin bu sabah Federal Polis Teşkilatına bağlı "GSG 9" adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde gözaltına alındığı bildirilmişti.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.