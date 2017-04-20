Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 717 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 707 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Borsanın en değerli şirketi 40 milyar 650 milyon 444 bin 940 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 40 milyar 194 milyon lira ile Garanti Bankası, 37 milyar 80 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 40.650.444.940 T. GARANTI BANKASI 40.194.000.000 AKBANK 37.080.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 30.824.794.500 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 26.730.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.906.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 21.235.548.160 HACI OMER SABANCI HOLDING 21.077.373.320 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 20.790.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 20.300.000.000 ASELSAN 19.170.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.431.500.480 FINANSBANK 18.018.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.864.980.000 ARCELIK 15.595.806.971 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 15.100.000.000 T HALK BANKASI A.S. 14.825.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 14.380.000.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 13.124.034.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.984.210.523