Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Ara
BİST 86.848 %0,64
DOLAR 3,7722 %-0,00
EURO 4,0630 %-0,26
PARİTE 1,0746 %-0,47
ALTIN 146,28 %-0,50
FAİZ 11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 678 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 678 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 674 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.


Borsanın en değerli şirketi 38 milyar 571 milyon 8 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 35 milyar 154 milyon lira ile Garanti Bankası, 33 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.


Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:




KOC HOLDING 38.571.008.580
T. GARANTI BANKASI 35.154.000.000
AKBANK 33.800.000.000
T. IS BANKASI C GRUBU 27.044.819.700
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.696.000.000
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.530.000.000
EREGLI DEMIR CELIK 20.825.000.000
TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.784.793.600
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.608.080.400
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.600.000.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.649.209.160
FINANSBANK 16.600.499.999
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.014.900.000
ARCELIK 15.920.156.509
T HALK BANKASI A.S. 14.312.500.000
ASELSAN 13.680.000.000
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.130.000.000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.750.000.000
DENIZBANK A.S. 12.468.536.000
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.327.631.575

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Askeri Elektronik Sanayi, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Garanti Bank, Halk Bankası, Koç Holding, Vakıfbank, Istanbul