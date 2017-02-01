Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 678 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 674 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.
Borsanın en değerli şirketi 38 milyar 571 milyon 8 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 35 milyar 154 milyon lira ile Garanti Bankası, 33 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
|KOC HOLDING
|38.571.008.580
|T. GARANTI BANKASI
|35.154.000.000
|AKBANK
|33.800.000.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|27.044.819.700
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|24.696.000.000
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|24.530.000.000
|EREGLI DEMIR CELIK
|20.825.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|20.784.793.600
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|20.608.080.400
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|19.600.000.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|16.649.209.160
|FINANSBANK
|16.600.499.999
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|16.014.900.000
|ARCELIK
|15.920.156.509
|T HALK BANKASI A.S.
|14.312.500.000
|ASELSAN
|13.680.000.000
|TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS
|13.130.000.000
|TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
|12.750.000.000
|DENIZBANK A.S.
|12.468.536.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|12.327.631.575