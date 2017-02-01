Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da bugün sonu itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 678 milyar lira olarak hesaplandı. Önceki gün sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 674 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.





Borsanın en değerli şirketi 38 milyar 571 milyon 8 bin 580 lira ile Koç Holding olurken, bu şirketi 35 milyar 154 milyon lira ile Garanti Bankası, 33 milyar 800 milyon lira ile Akbank takip etti.





Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:











KOC HOLDING 38.571.008.580 T. GARANTI BANKASI 35.154.000.000 AKBANK 33.800.000.000 T. IS BANKASI C GRUBU 27.044.819.700 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.696.000.000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 24.530.000.000 EREGLI DEMIR CELIK 20.825.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.784.793.600 HACI OMER SABANCI HOLDING 20.608.080.400 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.600.000.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 16.649.209.160 FINANSBANK 16.600.499.999 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.014.900.000 ARCELIK 15.920.156.509 T HALK BANKASI A.S. 14.312.500.000 ASELSAN 13.680.000.000 TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 13.130.000.000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.750.000.000 DENIZBANK A.S. 12.468.536.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.327.631.575