Borsa İstanbul Ykb Karadağ: 'Prestij Projelerimizin Borsaya Girmesi İçin Çalışacağız''

Borsa İstanbul YKB Karadağ: "Prestij projelerimizin borsaya girmesi için çalışacağız""

"Akbank hisselerin hareketlerinde bir problem yok"

"Bankalararası gram altın EFT'sinin mümkün olmasını istiyoruz"



İSTANBUL - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 3.Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projelerin uluslararası planda finans tarafında daha fazla alınır satılır olması için çalışacaklarını söyledi.

İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Karadağ, 3.Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi prestij projelerinin uluslararası planda finans tarafında daha fazla alınır satılır olması için çalışacaklarını söyledi. Karadağ, bankalararası ülke içerisinde gram altın EFT'sinin mümkün hale gelmesini istediklerini de belirtti. Akbank hisselerinde dün yaşanan hareketlerde de bir problem olmadığını belirten Karadağ, "Hisse bazında sert hareketler var ama sonra ben baktım ona bir sıkıntı yok. Bizim devre kesici diye bir sistemimiz var. O devre kesici devreye girdi devamında hisse derinliğinde, fiyatlamada bir problem yok. Alım yapılmış" diye konuştu.

Konuşmasına referandum değerlendirmesiyle başlayan Karadağ, "Ülkemiz için gerçekten çok önemli, hayati bir referandumu geçirdik. Ülkemiz için piyasalarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreç borsa ve sermaye piyasalarımız için daha güzel şeylerin konuşulduğu bir dönem olacak" dedi.

"Gayrimenkul sertifikasını biraz daha iyi tanıtmamız lazım"

Gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmeye başladığını biraz hızlı olduğu için yeteri kadar tanıtılamadığını belirten Karadağ, "Hem basın mensubu arkadaşlara soruyorum hem de ekonomiden arkadaşlara soruyorum çok kişi bilgi sahibi değil. Biz hem TOKİ hem de aracı kuruluş ile bu haftadan başlamak üzere çok kapsamlı bir bilgilendirme kampanyasını başlatacağız inşallah. Gayrimenkul sertifikaları yeni bir ürün. İlk gayrimenkul sertifikası işlem görmeye başladı. Bunu bizim biraz daha iyi tanıtmamız lazım. Biraz da çoğaltmamız lazım. Şuan bir adet firmanın sertifikası işlem görüyor. Bizim hedefimiz bu konuda İstanbul'dan, Anadolu'dan, Avrupa'dan Körfez'e kadar birçok inşaat firmasının projesinin borsada alınıp satılabilir olması. Bu amaçla da hem ülkemizden hem Başkanlardan hem de Körfez'den inşaat firmalarıyla görüşüyoruz. Olgunlaşanları uygun zaman ve zeminde piyasalarımızda tüketicimizin talebine sunuyor olacağız" şeklinde konuştu.

Prestij projelerin uluslar arası alanda alınıp satılmasını sağlamak için çalışacaklarını belirten Karadağ, gayrimenkul sertifikasında uygulanan sistemin bu projelere de yansıtılacağını dile getirdi. Karadağ, "Bizim çok başarılı, dünyanın gıptayla baktığı projelerimiz var. 3.Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü bunlar çok başarılı projeler. Bizim hedefimiz; bu projeler ülkemizin değeridir. Uluslararası planda finans tarafında daha fazla alınır satılır olsun. Bunların hiç birisi borsada yok. Bu bizim başarısızlığımız değil mi? Normalde olması lazım bunun olması için çalışacağız. Hiç birisini atlamadan uğraşıyoruz mesela Çanakkale'de Başbakanımız ile de görüştüm mutlaka olmasını istiyordum ama finans paketiyle beraber geldi firma, onu şuan getiremedik fakat devamında getireceğiz. Şimdi şöyle bir şey var; Biz gayrimenkul sertifikasıyla ne yapıyoruz? Türkiye'de en katı aseti Londra'dan Tokyo'dan Körfez'den basit bir emir talebi ile alınıp satılabilir hale getiriyoruz. Siz şuan Katar'dan Kuveyt'ten hiç yerinden kıpırdamadan konut satıyorsunuz. Bu borsa dışında düşünüldüğünde bir sürü regülasyon var. Adam gelecek buradan bir yatırımcıyla tanışacak falan. Gayrimenkul sertifikasındaki uygulamayı diğer prestij projelerimize de taşıyacağız. 3. Havalimanı çok karlı bir proje. Şuan uluslararası finansal tüketici bireysel, kurumsal alabiliyor mu? Alamıyor. Bunu finansal bir ürün olarak modelleyip, sattığımızda uluslararası sistemden yatırım yapılabilir olacak. Varlık Fonu da bu modellemenin yapılabileceği çok güzel bir platform" diye konuştu.