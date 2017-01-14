Borsa İstanbul Hizmet Binaları Açılış Töreni

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının yer aldığı Kuyumcukent yerleşkesinde, 100 ton olan saklama kapasitesini bin 600 tona artırarak altın saklamada küresel rakip olmayı hedefliyoruz." dedi.



Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen "143. Kurulus¸ Yıl Dönümü ve Borsa I·stanbul Grubu Yerleşkesinin Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, borsanın tarihinden bahsetti.



Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının yer aldığı Kuyumcukent yerleşkesinde 100 ton olan saklama kapasitesini bin 600 tona artırarak altın saklamada küresel rakip olmayı hedeflediklerini belirten Karadağ, bunun sonucunda İslam ülkeleri arasında kurulması planlanan Altın Borsası Projesinin fiziki altyapısını tamamlamış olacaklarını dile getirdi.



Karadağ, yakın zamanda devreye alacakları bu platform sayesinde dünyadaki madenden altın arzının yaklaşık 5'te birini temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında hem spot hem vadeli altın işlemlerinin kolaylaşacağını, fiziki takası saklamanın mümkün olabileceğini ifade etti.



İslam Kalkınma Bankası stratejik ortaklığı kapsamında son zamanların önemli gelişmelerinden biri olan bir teknoloji ile mobil altın platformunu da kısa zamanda devreye alacakları bilgisini veren Karadağ, yakın gelecekte kurulması planlanan Uluslararası Faizsiz Finans Danışma Kurulunun da İslami finansal ürünlerinin standardizasyonuna büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.



Karadağ, şer güçlerin bu defa ekonomi, faiz ve kur saldırılarına başladığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Yine bu kapsamda işgale uğrayan tek finans kuruluşu olan borsamız, sayın cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan ilk finans kuruluşu olarak tarifelerini ve aktifindeki tüm varlıklarını Türk lirasına çevirdi. Ayrıca 2023 hedeflerini ve İstanbul Finans Merkezi vizyonunu aktif olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dünya finans sektörünün en önde gelen kurumlarıyla stratejik iş birliklerine gidiyoruz. Nasdaq ve EBRD ile devam eden stratejik iş ortaklıklarımızı, İslam Kalkınma Bankası ile himayelerinizde başladığımız iş birliği ile taçlandırdık. Bu stratejik iş birlikleri, İstanbul'a yakışır çeşitlilikte finansal ürün yelpazesini ülkemize ve uluslararası sermaye piyasalarına kazandıracaktır."



- "Ortak sadakat programlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz"



Himmet Karadağ, üzerinde çalıştıkları İslami finans ürünlerinden biri olan gayrimenkul kira sertifikalarının sektörün likiditesinin artırılmasına, kentsel dönüşüm projelerinin hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesine ve hak sahipleri arasında ihtilafların azalmasına katkı sağlayacağını söyledi.



Sermaye piyasalarına yeni bir soluk getirecek olan bir diğer ürünün ise yine borsada işlem görmesi planlanan kamu özel sektör ortaklığı projelerinin gelirlerine dayalı sertifikalar olduğunu belirten Karadağ, İstanbul'un uluslararası finans merkezi vizyonuna uygun olarak TL dışındaki para birimlerinde de menkul kıymetlerin alınıp satılması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.



Karadağ, bu sayede yabancı fonların ülkeye çekilebileceğini, yatırım araçlarının çeşitliliğinin sağlanacağını ve sermaye piyasalarının derinleşeceğini dile getirdi.



Borsa İstanbul'daki halka açık şirketlere yatırım yapan küçük ortakların kendilerini daha ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamak, halka açık şirketlere olan talebi artırmak ve kalıcı hale getirmek için ilave imkanlar sağlayacak olan ortak sadakat programlarını hayata geçirmeyi planladıklarını da kaydeden Karadağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ayrıca yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu ve yıl başında devreye giren BES'e otomatik katılım ile birlikte sermaye piyasalarının finans sektöründeki payı emin adımlarla hedeflenen düzeye ulaşacaktır. Tüm bu kurumsal dönüşüm süreci, stratejik ortaklıklar ve yeni geliştirilen ürünler sermaye piyasalarına öncülük etmek isteyen borsamızın hızına büyük bir ivme katacak ve 2018'de planlanan halka arzımıza güçlü girmemizi sağlayacaktır."



İstanbul Valiliğinden destek



İstanbul Valisi Vasip Şahin de burada yaptığı konuşmada Borsa İstanbul'un ekonominin lokomotifi olduğunu belirterek, Türkiye ve çevresinde önemli sacayaklarından biri olduğunu söyledi.



İstanbul'un dünyanın sayılı kent ekonomilerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, "İstanbul, dünyanın 130'dan fazla ülkesinden daha büyük bir ekonomiye sahiptir. Uluslararası bir araştırma şirketinin 2008 krizinin ardından yayımladığı rapora göre, dünya ülkelerinde krizden en hızlı çıkan şehir İstanbul olmuştur.



Ayrıca söz konusu listenin ilk 30'una hiçbir Avrupa ülkesinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girememiş olması dikkati çekicidir. İstanbul'un sahip olduğu yatırım atmosferi, uluslararası şirketlerin ilgisini çekmekte. 2016 itibarıyla İstanbul'da 19 bin 834 yabancı sermayeli şirket faaliyet yürütmektedir. Bu sayının hızla artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda, biz de İstanbul Valiliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı olarak, Borsa İstanbul'un faaliyetlerine proje destekleri sağlıyoruz. Bugüne kadar 5 projede toplam 15 milyon lira civarında proje desteği sağladık." şeklinde konuştu.





Bu arada törene Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın yanı sıra finans dünyasından çok sayıda isim de katıldı.