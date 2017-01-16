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Borsa Haftanın İlk Gününü Yükselişle Kapattı
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Borsa Haftanın İlk Gününü Yükselişle Kapattı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,23’lük yükselişle tamamladı.

Borsa Haftanın İlk Gününü Yükselişle Kapattı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,23'lük yükselişle tamamladı. Endeks 187,37 puanlık yükselişle 81 bin 711 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,63 arttı. - İSTANBUL

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