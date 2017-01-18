Borsa günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı. Endeks 416,48 puanlık yükselişle 82 bin 779 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi de 0,88 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Günü Yükselişle Kapattı
Borsa günü yüzde 0,51’lik yükselişle tamamladı.
Borsa günü yüzde 0,51'lik yükselişle tamamladı.
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