Bonzai ve Ecstasy Hapla Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu sentetik uyuşturucu bonzai ve ecstasy hapla yakalanan 20 yaşındaki Ahmet Yapar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bonzai ve Ecstasy Hapla Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu sentetik uyuşturucu bonzai ve ecstasy hapla yakalanan 20 yaşındaki Ahmet Yapar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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