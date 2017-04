Bolvadin'de 62 Stk Referandumda "Evet" Diyecek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan 62 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 16 Nisan referandum unda "evet" diyeceklerini açıkladı.





Sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bolvadin Öğretmenevi'nde düzenlendiği basın toplantısında, referandum kararlarını kamuoyuyla paylaştı.



62 sivil toplum kuruluşu adına konuşan Bolvadin STK Platformu Başkanı İbrahim Badak, "Güçlü bir Türkiye'ye, istikrarlı bir Türkiye'ye, her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye'ye, karşı olan tüm Türkiye düşmanlarının el ele ve işbirliği içinde yeni anayasaya hayır dedikleri bugünlerde bizler Bolvadin STK platformu olarak 16 Nisan'da ki halkoylamasında 'evet' diyoruz." dedi.



Türkiye'nin çok kritik ve zor günlerden geçtiğini kaydeden Badak, ümmetin son kalesi Türkiye'nin küresel saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.



"15 Temmuz'da bunu başaramadılar" diyen Badak şöyle devam etti:



"İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. 15 Temmuz'da millet meydanlarda kahramanca tankların önüne yatarak, kurşunlara gövdesini siper ederek bu alçakça işgal girişimini engelledi. Ama bu saldırılar ve kuşatmalar sadece tanklarla, silahlarla, kurşunlarla yapılmıyor.



Türkiye 93 yıldır parlamenter sistemle yönetiliyor. 93 yılda 65 iktidar değişti. Yani her bir buçuk yıla bir hükümet düşüyor. Bu hükümetlerin birçoğu da koalisyon hükümetleridir. Buna her on yılda bir yapılan darbeleri de eklersek, Türkiye'nin istikrar kazandığı ve büyüdüğü dönemler Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan'ın iktidar olduğu dönemlerdir.



Bu dönemlerde de askeri, bürokratik ve yargı vesayeti halkın seçtiği iktidarları sürekli durdurmaya çalışmış, frenlemiş, bloke etmiştir. Bu sistem halka ve halkın seçtiği parlamentoya güvenmeyen vesayetçi bir sistemdir.



Türkiye bu parlamenter sistemle tam anlamıyla kayıp yıllar yaşadı. Yıllardır Türkiye'ye ayak bağı olan askeri, bürokratik ve yargısal vesayetten kurtulmak için, yeni Anayasa düzenlemeleri bize büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye ilk kez siviller eliyle yapılmış, sivil bir Anayasaya kavuşacak inşallah. Millet olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve asla kaçırmamalıyız. İşte her türlü vesayetten kurtulmak için de bizler evet diyeceğiz."