Boluspor Kadir Bekmezci'yi Kadrosuna Kattı (Haberine Ek)

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci'yi kadrosuna kattıktan sonra, gurbetçi Halim Öztürk ve Mitchell te Vrede ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Boluspor, devre arası kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek ilçesi'ndeki otelde İskoçya Premier Ligi takımlarından Heart of Midlothian forması giyen Alim Öztürk ile SC Heerenveen takımı formasını giyen Mitchell te Vrede'yi renklerine bağladı. Öztürk ve Vrede otelde düzenlenen törende kendilerini Boluspor'lu yapan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attılar.



