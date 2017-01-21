Bolu Selfie Çekerken Göle Düşen Telefonlar Kamerada

Selfie çekerken göle düşen telefonlar kamerada



TABİATIN Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, Yedigöller Milli Parkı'nda buz tabakasını kırarak daldığı göldeki atık kirliliğini su altı kamerasıyla görüntüledi. Yıldırım'ın kamerasına tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı.



Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde uzun yıllar Su Altı Arama Kurtarma Timi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yıldırım, başkanlığını yürüttüğü Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği aracılığıyla, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışıyor. Çevresi ormanlarla çevrili Bolu'da ekibiyle birlikte onlarca yeni yürüyüş parkuru keşfeden Yıldırım, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik de çalışma yapıyor.



Yıldırım, bu kapsamda Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan göllerdeki kirliliğe dikkat çekmek için su altı kamerasıyla dalış yaptı. Yedigöller'de tatilcilerin kıyısında piknik yaptığı Büyükgöl'de buz tabakasını kırarak dalan Yıldırım, dipteki atık kirliliğini görüntüledi. Dondurucu soğukta dalışını gerçekleştiren Yıldırım'ın kamerasına, mangal, bıçak, şişe, plastik tabak gibi atıkların yanında tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı. Yıldırım, sadece dalış yaptığı yerde 5 cep telefonu bularak milli park görevlilerine teslim etti. Yıldırım, iskelenin diğer taraflarında da telefonlar gördüğünü ancak, çıkaramadığını söyledi.