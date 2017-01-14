Bolu - Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı

Gölde kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı



BOLU'nun Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden 19 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedine ulaşıldı. 38 yaşındaki Halil Tor'u aramalar sürüyor.



Geçen salı günü balık tutmak için tekne ile Köprübaşı Baraj Gölü'ne açılan Halil Tor ve Furkan Özçelik'in geri dönmemesi üzerine yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu fark eden yakınları, jandarmaya haber verdi. Teknenin lodos nedeniyle battığı belirlenirken, balıkçıları arama çalışması başlatıldı.



Bolu Belediyesi Su Altı Arama, Ankara ve Kocaeli Polis Su Altı Arama ekipleri, gölde daha önce balık tutmak için ağlar nedeniyle güçlükle yürütülen arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama yaptı. Dalgıçlar, teknenin battığı belirlenen yerde dalış yaptı. Kayıp 2 kişiden 19 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedi, 21 metre derinlikteki tekneden 10 metre uzaklıkta bulundu. Özçelik'in cesedi dipden çıkarılarak kıyıya getirildi.



Göl kıyısında bekleyen Furkan Özçelik'in babası Cemal ve ağabeyi Yetiş Özçelik, cesedin çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Cemal Özçelik'i yakınları teskin etmeye çalıştı.



Göl kenarına konulan ve etrafına güvenlik şeridi çekilen Furkan Özçelik'in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Ekipler, Halil Tor'u arama çalışmalarını ise sürdürüyor.