Bolu Derede Cesedi Bulundu

Bolu'nun Ilıcakınık Köyü'nde dün akşamdan bu yana kayıp olan 58 yaşındaki Murat Abacı'nın cesedi derede bulundu.



Ilıcakınık Köyü'nde oturan Murat Abacı, dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra gece dönmedi. Yakınları ve köylüler, bugün köyün çevresinde arama yaptı. Abacı'nın 14 BH 972 plakalı otomobili, köyün yakınındaki Mudurnu Deresi kenarında bulundu. Derenin kıyısına inen yakınları suda Abacı'nın cesedini buldu. Gelen jandarme ekibi çevrede inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Abacı'nın cesedi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara izine rastlanmayan Abacı'nın dereye düşmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.