Bolu Dağı'nın Kar Timi

KIŞ aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda, Karayolları ekipleri 84 personel, 21 kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışarak TEM ve D-100 karayolunu açık tutmaya çalışıyor. Ekiplerin, TEM'de günde ortalama 200 ton tuz kullanarak yaptıkları karla mücadele çalışması 'drone' ile havadan görüntülendi.



İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan TEM ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde kış aylarında ulaşım zorlaşıyor. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği Bolu Dağı'nda, toplam 84 porsonel, 21 kar küreme ve tuzlama aracıyla çalışarak karla mücadele ediyor. 48 personel ve 12 karla mücadele aracı Bolu Dağı Tüneli'nin de bulunduğu TEM yolunda, 36 personel, 9 karla mücadele aracı da D-100 karayolunda çalışıyor. Ekipler, Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik alanı açık tutmak için gece gündüz vardiyalı şekilde çalışıyor. Ekipler, sadece TEM'in Bolu Dağı kesiminde günlük ortalama 200 ton tuz kullanarak kar ve buzlanmaya bağlı olumsuzlukları en aza indiriyor.



KARLA MÜCADELE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği'nin Bolu Dağı'ndaki karla mücadelesi drone ile havadan görüntülendi. İşletme Şefi Murteza Beşiroğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada Karayolları ekiplerinin karla mücadelesinin hikayesi gösterildi. Özellikle Bolu Dağı Tüneli kesiminde havadan çekilen görüntülerde, Karayolları ekiplerinin kar küreme araçlarıyla gerçekleştirdiği çalışmanın önemine dikkat çekildi.



SÜRÜCÜLER MEMNUN



Sürücüler de Karayolları'nın Bolu Dağı'ndaki çalışmasından memnun olduklarını söyledi. Otomobil sürücüsü Ömer Işık, "En büyük sıkıntı ağır tonajlı araçların orta ve sol şeridi kapatmaları. Bunun dışında yoğun kar yağışına rağmen yollar açık. Yolları temizlemek ile görevli Karayolları araçlarını yolda gördüm. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Genel manasıyla trafiği aksatacak bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Karayolları üzerine düşeni yapıyor. Araç sürücülerinin de dikkat edip, kurallara uyarak trafiği olumsuz etkilememeleri lazım" dedi. - Bolu