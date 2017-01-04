Bolu Dağı'nda Seyir Halindeki Minibüs Yandı

Düzce'nin Bolu Dağı kesiminde seyir halindeyken alev alan minibüs, trafiğin aksamasına neden oldu.



Alınan bilgiye göre, İbrahim Aktekin idaresindeki 34 RZ 1229 plaka yolcu minibüsü D-100 karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Yangını fark eden sürücü, yolcusu bulunmayan minibüsü yol kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.



Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle karayolunda 1 saat süreyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.