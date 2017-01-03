Bolu'da Yangın

Bolu'da barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Çatak köy yolu üzerinde İlhan Gören'e ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa bir süre içinde müdahale ederek, söndürdü.