Bolu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden Rahmi Turan yönetimindeki 06 LFM 88 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gedikler köyü mevkinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Beyhan Turan yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.