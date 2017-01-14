Bolu'da Gölde Kaybolan 2 Kişiden Birinin Cesedine Ulaşıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde baraj gölüne balık tutmak için açılan ve bir daha haber alınamayan iki kişiden 18 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedine ulaşılırken, Halil Tor'u arama çalışmaları devam ediyor.



Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi'nde bulunan Köprübaşı baraj gölünde çalışan 38 yaşındaki Halil Tor ile 18 yaşındaki Furkan Özçelik Salı günü balık tutmak için tekneyle göle açılmış fakat şiddetli lodos nedeniyle tekneleri alabora olmuştu. Ailelerin jandarmaya haber vermesiyle başlayan arama çalışmalarında 18 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedine bugün öğle saatlerinde teknenin battığı yerin 10 metre uzağında ulaşıldı.



Göl kenarında bekleyen Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik ve kardeşleri cesedin çıkarılması sonrası büyük üzüntü yaşadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özçelik'in cesedinin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenilirken, gölde kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor'u arama çalışmalarına devam ediliyor. - BOLU