Bolu'da Fetö/pdy Operasyonu: 14 Gözaltı

BOLU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda aralarında örgütün kentte bulunan şirketlerinde çalışanlar ile üniversite öğrencisi ve akademisyenlerin olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken. bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - Bolu