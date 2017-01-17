Bolu'da 10 Askeri Personel İçin Fetö Darbe Girişimi İddianamesi Hazırlandı

Bolu'da FETÖ darbe girişimine ilişkin Cumuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 asker için hazırlanan iddianamede 10 yıla kadar hapis cezası istendi.



Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında aralarında "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen, 11. Cumhurbaşkanı Gülün eski yaveri ve eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A, Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. için hazırlanan 70 sayfalık iddianamede, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. - BOLU