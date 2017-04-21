Bolu Çocuk Şarkıları Repertuarı Için Yarışma
Bolu çocuk şarkıları repertuarı için yarışmaBOLU Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bolu Çocuk Şarkıları Repertuarı' oluşturmak için düzenlediği, 'Bolu' konulu çocuk şarkıları beste yarışmasında 34 eser arasından 10'u finale kaldı.
Bolu çocuk şarkıları repertuarı için yarışma
BOLU Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bolu Çocuk Şarkıları Repertuarı' oluşturmak için düzenlediği, 'Bolu' konulu çocuk şarkıları beste yarışmasında 34 eser arasından 10'u finale kaldı.
Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 34 çocuk katıldı. Bolu'yu anlatan pop, hip-hop, funk gibi farklı türlerden 34 eser, yarışmaya katılan çocukların oluşturduğu koro tarafından seslendirildi. Besteleri yetişkinler tarafından yapılan Bolu şarkılarını Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış, Prof. Dr. Ali Sevgi, Doç. Dr. Erdal Tuğcular ve Öğretim Görevlisi Pınar Çelik Gökay'dan oluşan jüri değerlendirdi.
Yarışmada 'Parıldayan Şehir', 'En Güzel Yer', 'Köroğlu Diyarı', 'Cennet Bolu', 'Bolu Bambaşka', 'Bolu'nun Çocukları', 'Sen de Gel Bolu'ya', 'Bolu'nun Çocukları', 'Bitmeyen Bir Aşktır Bolu' ve 'Tabiatın Kalbi' isimli şarkılar finale kaldı.
Yarışmanın finali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapılacak. Aynı koronun seslendireceği şarkılar arasında birinci seçilecek eserin sahibine 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, finaldeki diğer eser sahiplerine de 500'er TL ödül verilecek.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, böyle bir yarışmanın Türkiye'de ilk defa yapıldığını belirterek, "Bolu şarkılarının yer aldığı repertuar tüm Türkiye'ye ulaşacak. Ortaya çıkan eserler Bolu'nun kültür repertuarında yer alacak. Bolu Belediyesi, ortaya çıkan özgün eserlerin yurtiçi ve yurt dışında görünürlüğünü sağlayacak, ardından şarkıların aranjörlük ve CD çoğaltım işleri yapılarak Bolu'nun tanıtımı sağlanacak" dedi.