Bolu Belediyesi Gazetecilere Bisiklet Hediye Etti

Bolu Belediye Başkanlığı kentteki basın kuruluşlarında çalışan gazetecilere bisiklet hediye etti.



Gazetecilere hediye edilen bisikletlerin verilmesi için Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesisinde tören düzenlendi.



Her kuruma bir adet bisikletin hediye edildiği törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gelişmiş ülkelerde bisikletli hayat çok yaygın olduğunu Türkiye'de ise buna doğru yavaş yavaş gidildiğini belirtti.



Bolu'da da bisikletli yaşamı hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Farkındalığı hissettirmek istiyoruz. Bu konuda 30 kilometrelik bir yol ağının planlamasını yaptık. ve yavaş yavaş bu yıl içerisinde bunu şekillendireceğiz. Şehir merkezinde de artık bisiklet park yerlerimiz oluşmaya başladı. Bizim gönlümüzden geçen bisikletin güncel yaşamımıza girmesi." dedi.