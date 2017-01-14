Bolu Belediye Başkanı Yılmaz'dan Hizan'a Ziyaret

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "kardeş belediye" kapsamında Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nu ziyaret etti.



Yılmaz, ziyarette yaptığı açıklamada, Hizan'ın insan yapısının Bolu'nun insan yapısına çok benzediğini söyledi.



Uzun zamandır Hizan ile irtibat halinde olduklarını anlatan Yılmaz, "Bizim Bitlis'te özel bir çalışmamız var. Bizim niyetimiz vatandaşa kucak açmak ve vatandaşa iyi hizmet yapmaktır. Bu konuda bilgi birikimimiz varsa bunu paylaşmaya, tecrübelerimizden onların faydalanmasını sağlamaya ve onların bildiklerinden biz de bir şeyler öğrenmeye geldik." diye konuştu.



Yılmaz, Hizan'ın üzerine bir "sis tabakası" gibi çöken terörün sona ermesi gerektiğini dile getirdi.



Ülkenin çok zor zamanlardan geçtiğini ama güzel günlerin geleceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bölgeye hizmet için gelen para, terör örgütüne gidiyor. Bu gelen para ile hem hizmet yapmıyor hemde başımıza bela besliyorlar. Şimdi belediyelere yapılan görevlendirmeler ile bu, durduruldu. Artık hizmet yapacaklar. Belediyeler vatandaşa hizmet etmek için vardır. Batıda biz hizmet etmesek bizi seçmezler ama burada öyle değil. Hizmet edilmediği halde baskı yoluyla ya da başka bir çeşit ile başkan seçilmiş. Ankara'dan gelen paranın ilçedeki vatandaş için kullanıldığını inşallah seneye geldiğimizde hissedeceğiz."