Bolu Abant'ta Yoga Festivali

Abant'ta yoga festivali



ULUSLARARASI Yoga Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Yoga Festivali, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda başladı. Festival 2 gün sürecek.



Uluslararası Yoga Federasyonu'nun yılın her ayı farklı bir yerde gerçekleştirdiği Uluslararası Yoga Festivali, Nisan ayında Abant Palace Oteli'nde düzenlendi. Festivale Türkiye ile birlikte ABD, İtalya, İspanya, Japonya, Fransa'dan yaklaşık 300 kişi katıldı. Festival, Abant Gölü'nün kıyısındaki otelin çok amaçlı salonunda yapılan dans gösterisi ile başladı. Daha sonra çakra çalışması gerçekleştirildi.



Basın mensuplarına açıklama yapan Federasyon Başkanı Akif Manaf, Türkiye'de bir ilke imza atarak yılın 12 ayı yoga festivalleri düzenlediklerini söyledi. 2 gün sürecek festivalde 12 çeşitli çalışma yapacaklarını belirten Manaf, "Özellikle çakra çalışmaları ile vücuttaki enerji merkezlerini aktifleştireceğiz, tıkanıklıkları gidereceğiz, açacağız ve vücut daha enerjik, daha sağlıklı olacak" dedi.



Manaf, orjinal yoga sisteminin nezleden kansere kadar bir çok hastalıkta tedavi etkisi olduğunu belirterek, "Yoga sayesinde yüzbinlerce katılımcımız sağlığına kavuştu. İnsanlar dünyanın dört bir tarafından geliyor. Yoga bir bütünlük, bir dostluk, birliktelik demek. Böylece Türkiye'den bütün dünyaya bütünlük, sağlık, huzur, barış mesajları gönderiyoruz" diye konuştu.



'YOGA BİR SPOR OLARAK OLİMPİYATLARDA OLACAK'



Manaf, senelerce yogayı bir spor olarak tanıtıp ön yargıları kırdıklarını, bunun sonucunda yoganın 2 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Herkes İçin Spor Federsayonu bünyesine dahil edildiğini söyledi. Yoganın temizliğini sağlamak ve sömürüleri durdurmak için bakanlığın bu adımının çok önemli olduğunu vurgulayan Manaf, şöyle konuştu:



"Yoga evrensel bir spor. Biz senelerce yogayı bir spor olarak tanıttık. Bu konuda büyük gelişme kaydettik. Uluslararası yoga şampiyonaları düzenliyoruz. 2 ayda bir uluslararası yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bir hedefimiz de yogayı olimpiyatlara taşımak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile bağlantı kurduk. Gençlik ve Spor Bakanımıza bu teklifimizi sunduk. Göreceksiniz bir süre sonra yoga bir spor olarak olimpiyatlarda olacak."



Festival kapsamında çakra çalışması yanında meditasyon, nefes çalışması, yoga ateşi gösterisi, zayıflamak için yoga, gevşeme çalışması ve interaktif söyleşiler yapılacak.