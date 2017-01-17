Boks: Malatya İl Şampiyonası Sona Erdi

Malatya'da düzenlenen Yıldız ve Genç Erkek Ferdi Boks İl Şampiyonası sona erdi.



Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman Salonu'nda düzenlenen müsabakalar sonucunda, yıldızlarda 14, gençlerde ise 12 sporcu kilolarında dereceye girerek, yıldızlarda 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Isparta'da, gençlerde ise 21-27 Ocak tarihlerinde Yalova'da yapılacak Türkiye şampiyonalarına katılma hakkı kazandı.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.



Türkiye Boks Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Nurullah Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalara 80'a yakın sporcunun katıldığını ve yapılan müsabakalarla bu sporcular arasından Türkiye şampiyonalarında Malatya'yı temsil edeceklerin belirlendiğini kaydetti.