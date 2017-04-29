Boğazda Yunus Şöleni

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Boğazdan geçen yunus sürüsü, sahilde bulunan İstanbulluların ilgisini çekti. Haftasonu, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler boğaz çevresine akın etti. Tarabya sahiline gelen İstanbullular, piknik yaptı. Semaverleri ile gelenler, boğaz manzarasına karşı ince belli bardaklarından çay içtiler.



Öte yandan bazıları da kısmetini denizde aradı. Küçük, büyük onlarca balıkçı oltalarını denize saldı. Bazıları ise sahil kenarında yürüyüş yaptı. Tarabya açıklarında aniden beliren yunus sürüsü ise herkesin dikkatini çekti. Boğazdan geçen yunusları görenler telefonlarına sarılarak, video çekti. Yaklaşık 10 dakika çevrede gezen yunuslar Marmara'ya doğru gözden kayboldu.