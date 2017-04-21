Bodrum'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Birgül Sayhar idaresindeki 27 R 0495 plakalı otomobil, Bodrum-Milas karayolu Kaynar mevkisinde refüje çarparak devrildi.



Kazada, sürücü ile İzzet, Özlem, Hayrettin, Hakan ve Rojin Sayhar (6) yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.