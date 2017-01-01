Bodrum'da Deve Güreşi Festivali

BODRUM'da, belediye tarafından yapılan Deve Güreşi Festivali'ne ilgi büyük oldu.



Bodrum Belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'den 130 deve getirildi. Güreşleri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlık Kupası verildi. Bodrum Belediye Başkanlığı Kupasında, Başkan Mehmet Kocadon'un devesi ve Nuri Demir'in devesi 'Demirarslan', berabere kaldı. Kocadon, centilmenlik göstererek kupayı Nuri Demir'e verdi.



Kaymakamlık Kupası'nda Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın 'Akın Bey' adlı devesi ile İlhan Dalga'nın 'Yörük Selçuk' isimli devesi güreşti. Güreşin sonunda bu develer de berabere kaldı.



Sahaya 'Terörü lanetliyoruz' pankartlarının asıldığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Son zamanlarda ülkemizde başında kara bulutlar geziyor. Ama korkmayın inanmaya devam. Birlik ve beraberlik ile bu sevgi ve hoşgörü olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize polisimize, halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz. Bugünlerde birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün bu arada bu birlik beraberliği sergileyen Anadolu Halkına, Bodrum halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.



Bu arada, sahada develeri ayırmak isteyen bir kişinin yaralanmasını çekmek isteyen basın mensuplarına sahadaki zabıtalar ve diğer görevliler müdahale etti. Saha dışına çıkarılan gazetecilere bu defa da izleyiciler tepki gösterdi. Jandarma ekipleri basın mensuplarına tepki gösterenleri uzaklaştırmasının ardından güreşler devam etti. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salahur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.



- Muğla