Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı saat 03.57'de Bodrum geçidinde hareket halinde olan bir lastik botu fark etti. Hareketli motorlu lastik botu durduran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı TCG Kaş gemisi, Sahil Güvenlik botuna bilgi verdi. Lastik botta yakalanan Pakistan uyruklu 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Bodrum Limanı'na getirildi. - MUĞLA
Bodrum'da 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yaşa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.