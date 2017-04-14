Bmw M2, İki Yeni Versiyon ile Geliyor

CARMEDYA.COM – BMW M2, önümüzdeki iki yıl boyunca farklı modellerle gelecek.



İki versiyon olması beklenen modeler, performans konusunda zirveye oynayacak. 2018 yılında M2 CS'in ortaya çıkması bekleniyor. Bu beklentiyi geçtiğimiz günlerde kamuflajlı olarak kameralara yakalanan prototip güçlendiriyor.



M2 CS'den sonra GTS versiyonunun ortaya çıkması gelen duyumlar arasında. Modelin gücünün 450 HP üzeri olması bekleniyor. Modeller tasarım konusunda da doyurucu olacak. Model tüm sportif hatlarını body kit ayrıntıları ile müşterilere sunacak.



