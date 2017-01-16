BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed Umman'da

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldiği bildirildi.



Başkent Maskat'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bin Alevi, BM Özel Temsilcisi ile Yemen krizine çözüm bulunmasına yönelik önerileri ve son gelişmeleri ele aldı." denildi.



BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bin Alevi, BM'nin Yemen'deki krizin sonlandırılması konusunda sunduğu önerileri desteklediğini ve ilgili taraflarla sürdürdüğü çabaları takip ettiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.



Ahmed, Yemen krizine çözüm bulunmasına yönelik görüşmeler yapılması kapsamında geçen hafta Suudi Arabistan ve Katar'da temaslarda bulunmuştu.



BM Temsilcisi Ahmed'in yeni çözüm çabaları kapsamında Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüşmek için geçici başkent Aden'i, Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları ile bir araya gelmek için de Sana'yı ziyaret etmesi bekleniyor.



Ahmed, daha önce yaptığı açıklamada Yemen krizine çözüm bulunması için sunulan önerinin "Cumhurbaşkanı Hadi'nin meşruiyetinin tanınması ile siyasi ve güvenlik olmak üzere iki bölümden oluştuğunu" söylemekle yetinmişti.