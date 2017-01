Bize Yüklenen Misyon İş Dünyasını Canlandırmaktır"

BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, "Biz Türkiye için üretenler olalım. Bize yüklenen misyon iş dünyasını hareketlendirmek ve canlandırmaktır." dedi.



Ünsal, İstanbul'da faaliyet gösteren federasyon temsilcilerini bir araya getiren "Federasyon Başkanları ile Kahvaltı" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin girmiş olduğu süreçte her zaman devletin yanında olduklarını vurgulayarak, 15 Temmuz'dan bu yana şehit olanlara rahmet diledi.



Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ünsal, "Artık ülkemiz kabuk değiştiriyor. İş dünyası olarak süreci takip ediyoruz. Özellikle şu anda ekonomik bir saldırı var. İş dünyası olarak ekonomiyi canlandırmak için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Mevzuat ve bürokraside yaşadığımız sıkıntıları yetkililere iletiyoruz. Yeni anayasa, özellikle iş dünyasının önünü açacak, bürokrasiye takılmadan işleri hızlandıracak bir sürecin başlangıcı olur. Biz yeni Türkiye'yi önemsiyoruz.Türkiye'yi ağır sanayiye kavuşturursak, ekonomik anlamda güçlendirirsek dünyada söz sahibi bir ülke oluruz." diye konuştu.



Ünsal, Türkiye'nin Ortadoğu'daki misyonunun çok önemli olduğunu bellirterek, Türkiye'nin Ortadoğu'da büyük bir sorumluluk alarak İslam dünyasının umudu olduğunu dile getirdi.



Irak'ta ve Suriye'de yaşanan zulümleri acıyla seyrettiklerini kaydeden Ünsal, "Buralarda yaşananlara duyarsız kalan hiçbir zihniyeti de onaylamıyoruz. İnsan haklarının çiğnendiği, masum insanların katledildiği hiçbir yerde bir tepkisiz kalamayız. BİRKONFED olarak uluslararası çalışmalarda varız ve var olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Üyeleriyle beraber hizmet üretmeye çalıştıklarının altını çizen Ünsal, şunları kaydetti:



"Biz Türkiye için üretenler olalım. Bize yüklenen misyon iş dünyasını hareketlendirmek ve canlandırmaktır. BİRKONFED Türkiye'de 384 bin KOBİ ve işletmeye bir şekilde ışık tutmaktadır, onların sorunlarını yetkililere taşımaktadır. BİRKONFED tabanı düşünen ve tabanla beraber hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. Hemşehri dernekleri ve federasyonlarını kendine öncü bilen, iyiler arasında ticari duyguları oluşturmak için zemin hazırlayan bir kuruluştur. Ülkemizi güzel yerlere taşıyacak yeni çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."



"Bugüne kadar doğru karar veren milletimiz bu referandumda da doğru kararı verecektir"



AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Altuğ Karataş, partisinin il başkanlığına yönelik saldırıyı hatırlatarak tüm üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yeni anayasa sürecinde iş dünyasının da desteğiyle beraber 2023 hedeflerine giden yolda çalışmaya devam edeceklerini belirten Karataş, sivil toplum kuruluşlarına en çok önemi veren parti olduklarını ve Anayasa referandum sürecinde de birkaç büyük organizasyonu STK'larla birlikte gerçekleştireceklerini bildirdi.



TBMM'deki oylanan anayasa paketinin başarıyla geçtiğini hatırlatan Karataş, "Artık bundan sonra söz milletin. Eminiz ki bugüne kadar doğru kararlar veren milletimiz bu referandumda da doğru kararı verecektir. Sizler hem STK üyesi hem de iş adamı olarak toplumla iç içesiniz. Gittiğiniz her ortamda anayasayı milletimize anlatınız. Hep beraber çıktığımız bu yolda ülkemizi çok daha güzel yarınlara ileteceğiz." dedi.



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise Türkiye'nin önemli bir süreçden geçtiğini belirterek, "Millet olarak bir ve güçlü durarak beraberliğimizi sağladık. Anayasa değişikliğinin önemli bir dönem noktası. Meclistekiler üzerine düşeni yaptı. Bizler de bir daha 15 Temmuz benzeri darbe girişimlerinin görmek istemiyorsak, ekonomik anlamda istikrarı yakalamak istiyorsak üzerimize düşeni yapmalıyız. Milletimiz her zaman en doğru kararı vermiştir. İnşallah yeni anayasa konusunda da en doğru kararı verecektir."ifadelerini kullandı.