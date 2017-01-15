Bitlis Valisi Çınar Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Bitlis'te önceki gece PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 askeri Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ziyaret etti.Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 12 Ocak'ta Aşağı Balcılar Köyü kırsalında başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin şehit oldu. Çatışmada yaralanan 2 asker ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi süren askerleri bugün Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney hastanede ziyaret etti. Vali Çınar ve Tuğgeneral Güney, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayı yaşayan askerlerle bir süre sohbet eden Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney operasyonların aynı bölgede genişletilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Çatışmayı yaralı askerlerden dinleyen Vali Çınar ve Tuğgeneral Güney daha sonra hastaneden ayrıldı.